В аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.

Станом на ранок 7 березня в лікарнях перебуває 28 людей, які постраждали в аварії автобусу «Познань-Херсон» в Польщі. Дев’ятеро з них у важкому стані.

Читайте такожПід Одесою фура зім'яла вантажівку, одна людина загинула (фото, відео)

Про це повідомляється у зведенні ДСНС. Зазначається, що в аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.

За сприяння дипломатів 24 особи відправлено до України.

ДТП з українцями в Польщі: що сталося

Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров