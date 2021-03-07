В Польщі зазнав страшної аварії автобус з українцями / Nowiny 24, Łukasz Solski
Станом на ранок 7 березня в лікарнях перебуває 28 людей, які постраждали в аварії автобусу «Познань-Херсон» в Польщі. Дев’ятеро з них у важкому стані.
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Про це повідомляється у зведенні ДСНС. Зазначається, що в аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.
За сприяння дипломатів 24 особи відправлено до України.
ДТП з українцями в Польщі: що сталося
- Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.
- За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся.
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