ЗМІ повідомляють, що постраждалий в ДТП перебуває в комі у важкому стані.

У Бердянську Запорізької області депутат міської ради у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП на BMW Х5 - він наїхав на пішохода.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Так, депутат не впорався з керуванням, виїхав на розділову смугу й скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення. Та після цього він продовжив рух й наїхав на 50-річного чоловіка.

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Водія затримали, в його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю (норма - до 0,2 проміле). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 8 років.

Як пише місцеве видання RIA-M.TV, чоловік-винуватець аварії – депутат Бердянської міськради від партії "Наш край" Микола Рудницький.

ЗМІ повідомляє, що постраждалий в ДТП перебуває в комі у важкому стані.

"П'яний винуватець ДТП намагався залишити місце події, проте його затримали свідки. Вони ж зняли все, що сталося, на камеру. Відеозапис підтверджує й особу, і несамовитий стан депутата, який навіть не поцікавився здоров'ям збитої ним людини й не вжив жодних дій, щоб допомогти їй", - додає RIA-M.TV.

Раніше, у ніч на неділю, 12 вересня, в курортному селищі міського типу Кирилівка Запорізької області дуже п'яний чоловік за кермом авто "ВАЗ-2104" на Приморському бульварі не впорався з керуванням й наїхав на кілька перешкод.

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Автор: Ольга Робейко