Сьогодні чоловік з сокирою влаштував пожежу в "Епіцентрі" під Миколаєвом і поранив двох його охоронців.

Чоловік, який влаштував пожежу в «Епіцентрі» і поранив двох його охоронців сокирою, прокоментував свої дії.

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Відео допиту злочинця опублікувала поліція Миколаївської області. Зокрема, у затриманого запитали про мотиви його дій. Той розповів, що хотів «помститися» власнику мережі.

"Власник "Епіцентру" як піднявся 20 років тому? Відрізав вуха, носи жінкам і дітям. Ці вуха він морозив і відправляв мішками в Європу. Таким чином заробляв гроші. Таким чином піднявся 20 років тому. За це я і помстився йому, за ці злочини», — висловився він.

Пожежа в епіцентрі в Первомайську

Сьогодні в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров