Екс-меру Одеси Труханову скасували арешт і зняли електронний браслет: подробиці

Рішення ухвалив Печерський суд.

Суд скасував домашній арешт колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, який є фігурантом у справі про загибель 9 людей під час негоди у 2025 році. Також підозрюваному зняли електронний браслет. Про це УНІАН повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак.

За його словами, рішення ухвалив сьогодні, 21 січня, Печерський районний суд Києва.

"Запобіжний захід змінено на особисте зобов'язання. Електронний засіб контролю знято", - сказав Лисак.

Він уточнив, що запобіжний захід змінено у провадженні, яке було відкрито через загибель людей в Одесі під час аномальної зливи у вересні 2025 року.

Справа про загибель людей в Одесі

Нагадаємо, ексмер Одеси Геннадій Труханов отримав підозру через службову недбалість, яка могла призвести до того, що під час зливи 30 вересня 2025 року в Одесі загинуло щонайменше 9 осіб. Крім нього, фігурантами справи стали ще восьмеро осіб - два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства тощо.

Йому інкримінують службову недбалість, а саме неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Йшлося, що у день трагедії міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп. Труханов свою провину заперечує.

