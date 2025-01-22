Адвокат повідомив, що Друзь перебував у "вкрай тяжкому стані під крапельницями", і тому начебто його не можна тримати під вартою.

Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 1 мільйон доларів, обрали запобіжний захід – арешт з можливістю внесення застави. Як повідомляє Суспільне, відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття Друзя під варту на 60 днів, до 20 березня, з можливістю внесення застави у розмірі 49 мільйонів гривень.

Підозрюваний буде утримуватися під вартою в медичній установі.

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За даними ЗМІ, адвокати наполягали, що затримання їхнього підзахисного було незаконним. За словами юристів, напередодні підозрюваного виписали з реанімаційного відділення, тому вони просили суд обрати запобіжний захід, який не передбачає тримання під вартою. У разі призначення застави адвокати наполягали на врахуванні фінансових можливостей Друзя та його родини.

Перед початком засідання адвокат повідомив, що Друзь перебував у "вкрай тяжкому стані" в кареті швидкої допомоги під крапельницями. У залі суду були присутні медики, сам Друзь також брав участь у засіданні.

Після оголошення рішення підозрюваний відмовився від коментарів. У подальшому Друзь буде утримуватися під вартою в медичній установі.

Справа Олега Друзя

Нагадаємо, правоохоронці затримали начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", головного психіатра ЗСУ, якому інкримінують незаконне збагачення під час війни.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант збагатів на понад 1 млн доларів. Друзь є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Слідством встановлено, що посадовець протягом 2022-2024 років придбав в Обухівському районі Київської області приватний будинок та дві земельні ділянки, ще дві квартири у столиці та квартиру в Одесі, чотири автівки БМВ тощо.

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