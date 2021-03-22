На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Києва.

На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

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Наразі правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи «мінера».

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

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Автор: Денис Прядко