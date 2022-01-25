Потерпіла та підозрюваний уклали угоду про примирення під час судового засідання.

У Харківській області чоловік зґвалтував подругу своєї співмешканки. Жертва перебувала у полоні свого кривдника три дні, але пробачила йому у залі суду. Підозрюваний вийшов на волю.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Нововодолазького районного суду Харківської області.

Слідство встановило, що 21 листопада 2021 року потерпіла прийшла в гості до своєї подруги та її співмешканця. Компанія розпивала алкогольні напої. Згодом подруга потерпілої пішла по своїх справах, а її співмешканець накинувся на гостю та зґвалтував її. Кривдник бив свою жертву та утримував її у полоні три дні.

Однак під час суду потерпіла несподівано погодилася на угоду про примирення з підозрюваним.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 152, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років та 3 місяців позбавлення волі. Враховуючи угоду про примирення, цей термін замінили на 2 роки іспитового.

Читайте такожУ Павлограді жінка пробачила своєму ґвалтівнику та передумала відправляти його за ґратиЯк повідомляв УНІАН, раніше в Києві перше побачення з онлайн-знайомим закінчилося для жінки жахом. Чоловік силою затягнув її до її ж квартири, зв'язав скотчем та зґвалтував, а ще вкрав гроші, телефони, сидр та пачку майонезу.

Вас також можуть зацікавити новини: