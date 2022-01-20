Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, але вийшов з-під варти під заставу.

У Києві поліція затримала 62-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де упродовж двох днів утримував проти її волі та ґвалтував.

"Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся", - йдеться в повідомленні.

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до правоохоронних органів.

Нападника затримали, ним виявився 62-річний уродженець Умані Черкаської області. Під час обшуку в його квартирі виявлено та вилучено особисті речі потерпілої, мотузку та інші речові докази.

У відділі комунікації столичної поліції поділилися подробицями інциденту. Спочатку до правоохоронців зателефонував цивільний чоловік дівчини. Він розповів, що кохана пішла з дому і тривалий час не виходить на зв'язок.

Уже наступного дня заявник повідомив, що співмешканка повернулася. За її словами, у квартирі на Харківському шосе її насильно утримував та ґвалтував невідомий чоловік.

"25-річна киянка розповіла, що познайомилася із невідомим чоловіком випадково в магазині. Жінка запитала в нього, де поблизу є вбиральня, і чоловік запропонував скористатися вбиральнею в його квартирі, розташованій поруч. Після того, як вони опинилися в оселі, чоловік зачинив двері та сховав ключі. Далі зловмисник декілька разів вдарив потерпілу по голові та, зв'язавши руки, вчинив відносно неї сексуальне насильство. Два дні кривдник тримав жінку в помешканні. Після цього фігурант відпустив потерпілу. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, ми затримали чоловіка за місцем проживання", - повідомив начальник відділення слідчого відділу Дарницького управління поліції Сергій Божок.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік 1959 року народження раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, але вийшов з-під варти під заставу.

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Також слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до десяти років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві перше побачення з онлайн-знайомим закінчилося для жінки жахом. Чоловік силою затягнув її до її ж квартири, зв'язав скотчем та зґвалтував, а ще вкрав гроші, телефони, сидр та пачку майонезу.

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