Поліція просить повідомити їм інформацію щодо місця знаходження втікача / segodnya.ua

Під Києвом з-під варти Ірпінського міського суду втік зловмисник, якого підозрюють у пограбуванні жінок.

Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, втікачем є уродженець Азербайджану, Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли 1973 року народження.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани.

У поліції закликають усіх, хто має інформацію щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію "102".

Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли втік із зали суду в Ірпені / фото kv.npu.gov.ua

"Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області. Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад та наряди поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання "Сьогодні", правоохоронці в межах районів пошуку виставили контрольно-пропускні пункти.

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Зокрема, такі КПП із автоматниками, з'явилися у Вишгороді. А в Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожний автомобіль, який виїжджає з міста.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали", - повідомили "Сьогодні" в поліції Київської області.

Як чоловікові вдалося втекти із зали суду встановлюють співробітники поліції.

фото segodnya.ua

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Автор: Олександр Топчій