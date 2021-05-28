Як чоловікові вдалося втекти із зали суду встановлюють співробітники поліції.

Під Києвом з-під варти Ірпінського міського суду втік зловмисник, якого підозрюють у пограбуванні жінок.

Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, втікачем є уродженець Азербайджану, Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли 1973 року народження.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани.

У поліції закликають усіх, хто має інформацію щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію "102".

"Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області. Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад та наряди поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання "Сьогодні", правоохоронці в межах районів пошуку виставили контрольно-пропускні пункти.

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Зокрема, такі КПП із автоматниками, з'явилися у Вишгороді. А в Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожний автомобіль, який виїжджає з міста.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали", - повідомили "Сьогодні" в поліції Київської області.

Як чоловікові вдалося втекти із зали суду встановлюють співробітники поліції.

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Автор: Олександр Топчій