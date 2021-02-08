Злодії проникли в квартиру продюсера шляхом підбору ключа.

У Печерському районі Києва обікрали квартиру генерального продюсера медіахолдингу "Новини", куди входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", Олексія Семенова.

Читайте такожВідповідь прилетить": Кулеба про реакцію Кремля на заборону телеканалів МедведчукаЯк стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, це сталося 6 лютого ввечері в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки. Злодії проникли в квартиру продюсера шляхом підбору ключа в проміжку між 18 і 19 годинами.

За твердженням джерела, вони забрали з квартири $120 тис. (3 млн 346 тис. грн) і коштовності на 5 млн грн.

28 січня в заяві телеканалу "112 Україна" з приводу рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення йшлося про те, що генеральний продюсер медіахолдингу "Новини" Олексій Семенов заразився коронавірусом і не міг взяти участь у засіданні регулятора.

Хто такий Олексій Семенов

Олексій Семенов - російський медіапродюсер, який останні роки живе і працює в Україні. Після того, як в 2018 році Тарас Козак в інтересах Віктора Медведчука придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne, Семенов став генеральним продюсером медіахолдингу "Новини".

У 2019 році в холдинг "влився" і телеканал ZIK. Тоді на закритій зустрічі зі співробітниками Олексій Семенов назвав себе "прокладкою між власником і співробітниками" і пообіцяв не вводити цензуру.

Заборона телеканалів Медведчука

Президент Володимир Зеленський указом ввів з 2 лютого персональні санкції РНБО проти правої руки Віктора Медведчука, народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – за життя" Тараса Козака.

У ніч на 3 лютого українські провайдери почали відключати телеканали NewsOne, ZIK і "112 Україна". Санкції щодо цих телеканалів отримали підтримку з боку ЄС і США.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що підготовка до обмежувальних заходів розпочалася ще влітку 2019 року. За його словами, рішення про введення санкцій проти телеканалів, пов'язаних з нардепом "Опозиційної платформи - за життя" Віктором Медведчуком, скасувати неможливо.

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Автор: УНІАН