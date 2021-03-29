Щоб звільнити правоохоронців, двері зламували «болгаркою». Мер міста заявив, що окремі кафе і ресторани продовжують працювати «під дахом», незважаючи на карантин.

У центрі Одеси власники працюючого кафе напали на двох патрульних, які приїхали за викликом щодо порушення карантину.

Як повідомило УНІАН джерело у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався з 26 на 27 березня на вулиці Ланжеронівській у кафе Mash Taproom.

За даними джерела, в поліцію надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що зазначене кафе працює (голосно звучить музика), незважаючи на карантин.

«На місце прибули патрульні, які побачили, що двері в заклад відкриті. Біля входу курив чоловік, як з'ясувалося, кухар, який пояснив, що всередині перебувають власники. Патрульні увійшли всередину, після чого п'яний господар кафе на ключ зачинив двері зсередини, і заявив, що поліція - на його власній території, і він має право робити все, що хоче», - розповів правоохоронець.

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За даними джерела, власники кафе (батько і син) поводилися неадекватно. Зокрема, кидалися на поліцейських, зривали з них захисні маски, відмовилися відкрити вхідні двері, кидали в них пляшками з пивом, погрожували фізичною розправою.

До кафе прибули ще кілька екіпажів патрульної поліції, але пройти всередину вони не змогли через закриті двері. Тому було викликано співробітників ДСНС, які відкрили їх за допомогою спецобладнання. Порушників доставили у відділ поліції.

За даними джерела, у вищезгаданому закладі перебували відвідувачі, які в те, що відбувалося, не втручалися.

В Управлінні патрульної поліції в Одеській області УНІАН сам факт цієї події підтвердили.

«Дійсно, був сигнал про порушення карантину ... У райвідділ поліції було доставлено двоє громадян - 1968 і 1990 років народження», - розповіли в управлінні.

Стосовно старшого чоловіка складено два адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Як наголошується, в діях чоловіків також вбачаються порушення, що підпадають під ряд статей Кримінального кодексу України, зокрема, за погрози життю правоохоронців і незаконне позбавлення волі.

Сьогодні, 29 березня, мер Одеси Геннадій Труханов на засіданні оперативного штабу заявив, що минулі вихідні показали, як виконуються в місті карантинні заходи.

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Він зазначив, що законослухняні підприємці закрили свої кафе, ресторани і через певні причин змушені нести збитки.

«А ті, у кого хороший «дах», або кого прикривають різні органи, ті спокійно собі працювали і заробляли», - заявив мер. Він сказав, що не стане озвучувати назви закладів, але попросив їх власників, хоч вжити заходів для дотримання клієнтами соціальної дистанції.

В Інтернеті очевидці стверджують, що конфлікт на Ланжеронівській між місцевими жителями і власниками кафе Mash Taproom триває давно. Зокрема, люди не раз скаржилися на гучну музику, на місце приїжджали патрульні, але вплинути на господаря закладу не змогли - порушення постійно повторюються.

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Автор: Лариса Козова