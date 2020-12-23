На кладовище прибули десятки харків’ян і родичі та друзі покійного.

Неподалік центрального кладовища Харкова, де відспівували покійного мера Геннадія Кернеса, невідомі запустили феєрверки.

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Салют пролунав якраз тоді, коли священики зачитували молитву.

Деякі з присутніх познімали шапки перед самим похованням політика, інші ж устигли відреагувати.

«Який безпорядок!», – обурилась одна з жінок.

На кладовище прибули десятки харків’ян і родичі та друзі покійного.

23 грудня в Харкові проходить церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, котрий помер у берлінській клініці від ускладнень від коронавірусу.

Сотні містян разом з відомими політиками й бізнесменами навідалися у фойє місцевого театру, щоб віддати покійному меру останню шану. Кернеса поховають на центральному кладовищі біля могил героїв Другої світової.

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Автор: УНІАН