Новини України: у Києві чоловік ледь не потонув при порятунку собаки
У Києві чоловік хотів врятувати собаку, але і сам мало не потонув.
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«Чоловік побачив собаку, яка бовталася в крижаній воді одного з озер, та поліз її витягувати... Метрів в 70 від берега сам опинився на тонкій крижині», – розповідається в сюжеті.
Працівники підприємства, яке знаходиться поруч з озером, викликали рятувальників. Вони приїхали та за допомогою мотузки витягли з води собаку, а після – її рятівника.
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