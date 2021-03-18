Очевидці викликали рятувальників.

У Києві чоловік хотів врятувати собаку, але і сам мало не потонув.

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«Чоловік побачив собаку, яка бовталася в крижаній воді одного з озер, та поліз її витягувати... Метрів в 70 від берега сам опинився на тонкій крижині», – розповідається в сюжеті.

Працівники підприємства, яке знаходиться поруч з озером, викликали рятувальників. Вони приїхали та за допомогою мотузки витягли з води собаку, а після – її рятівника.

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Автор: Катерина Шварц