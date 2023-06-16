Зловмисники наживалися на закупівлях одягу та засобів захисту для Збройних сил України, дізналися правоохоронці.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра оборони нашої держави та його підлеглому, які привласнили понад мільярд гривень бюджетних коштів.

Другий підозрюваний - екс-керівник Департаменту державних закупівель Міноборони, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, зловмисники причетні до розкрадання коштів на закупівлі зимової форми та бронежилетів для українських захисників, які воюють.

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти організували незаконну схему на початку березня минулого року. "Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки", - зазначили в СБУ.

Експерти з'ясували, що насправді ці засоби захисту коштують лише 25 млн грн. Крім того, закуплені бронежилети не відповідали заявленому класу захисту.

Зловмисники також провели закупівлю гуртової партії зимових курток і штанів поганої якості для наших захисників на загальну суму 900 млн грн.

"Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн... Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності", - додали у спецслужбі.

Екс-чиновникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Обидва екс-посадовці вже перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.

Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, йдеться про колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та екс-заступника директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

Скандал в Міноборони України через закупівлі - що треба знати

Наприкінці січня ЗМІ писали, що українське Міноборони підписало мільярдну угоду для забезпечення харчування військових з компанією зі статутним капіталом у розмірі тисяча гривень, використавши її як фірму-"прокладку". Правоохоронці почали розслідування.

Пізніше стало відомо, що В'ячеславу Шаповалову, Богдану Хмельницькому та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку Офіс генерального прокурора повідомив про підозру.

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