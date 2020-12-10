У іноземця вкрали банківські картки, посвідчення журналіста і три тисячі гривень готівкою.

На Подолі в Києві обікрали французького журналіста.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Про те, що його обікрали, журналіст зрозумів, коли повернувся після прогулянки додому на квартиру, яку знімав на вулиці Щекавицькій у Подільському районі. Очевидно, що француз став жертвою вуличних кишенькових злодіїв. З рюкзака у нього витягли журналістське посвідчення, картку французького соцстрахування, банківські картки і гаманець з трьома тисячами гривень.

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За заявою потерпілого поліція завела кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка).

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Автор: УНІАН