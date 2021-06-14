Удень у понеділок, 14 червня, у Дніпрі на Мануйлівському пляжі (колишньому Воронцовському) іноземці влаштували незвичайний "пікнік".
Як повідомляє "Інформатор", місцеві відпочивальники почули крики тварин і відчули запах гару. Пройшовши на звук, вони виявили, що компанія з 12 іноземців на березі річки в кущах ріже горло козам, після чого кидає їх тіла в багаття.
Чотирьох тварин вбили, одну вдалося врятувати. На місце викликали поліцію, а потім СОГ. Правоохоронцям чоловіки пояснили, що є громадянами Нігерії.
Поліція знайшла тіла кіз без голів і одного живого зв'язаного козла. За словами іноземців, таким чином вони влаштували "пікнік" на честь дня народження свого товариша.
Чоловіків затримали та відвезли до поліцейського відділку.
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