Чоловіки стверджують, що хотіли провести "пікнік" на честь дня народження товариша. Їх забрала поліція.

Удень у понеділок, 14 червня, у Дніпрі на Мануйлівському пляжі (колишньому Воронцовському) іноземці влаштували незвичайний "пікнік".

Як повідомляє "Інформатор", місцеві відпочивальники почули крики тварин і відчули запах гару. Пройшовши на звук, вони виявили, що компанія з 12 іноземців на березі річки в кущах ріже горло козам, після чого кидає їх тіла в багаття.

Чотирьох тварин вбили, одну вдалося врятувати. На місце викликали поліцію, а потім СОГ. Правоохоронцям чоловіки пояснили, що є громадянами Нігерії.

Поліція знайшла тіла кіз без голів і одного живого зв'язаного козла. За словами іноземців, таким чином вони влаштували "пікнік" на честь дня народження свого товариша.

Чоловіків затримали та відвезли до поліцейського відділку.

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Автор: Катерина Комолова