Автокрадія затримали, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

У Києві чоловік, погрожуючи пістолетом, заволодів несправним автомобілем.

Як повідомили у Відділі комунікації столичної поліції, до правоохоронців звернувся молодик із заявою про угон його автомобіля на вулиці Матеюка у Деснянському районі.

Правоохоронцям 19-річний потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля «Форд». Через деякий час зателефонував чоловік, який домовився з ним про зустріч для огляду автівки. Під час пробної поїздки «покупець» дістав пістолет та, погрожуючи ним, заволодів авто. Згодом через несправний стан він залишив транспортний засіб на проспекті Гагаріна.

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У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали раніше не судимого 41-річного мешканця Київської області. За місцем проживання фігуранта слідчі виявили два пневматичних пістолети та мобільні телефони, якими він користувався. Речові докази направлені на проведення відповідної експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої на строк від 8 до 12 років.

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Автор: Інна Андаліцька