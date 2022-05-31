Зловмисники користуються довірою підприємців, які хочуть допомогти захисникам України.

На Житомирщині шахраї збирали гроші для "підтримки" Збройних Сил України. Зловмисники надсилали підприємцям Малинської громади листи від імені мера та просили "допомогти" військовим.

Про це повідомляється на сторінці Малинської міської ради у Facebook.

Так, приватні підприємці Малинської громади отримали листи з проханням перерахувати на особистий рахунок в одному з банків кошти. Гроші просили нібито на підтримку ЗСУ.

"При чому цей лист надійшов на фейковому бланку від імені міського голови Олександра Ситайла. Цей документ є повністю сфальсифікованим. Також можливі дзвінки шахраїв з телефону за номером: (093)- 646-30-94.

Шахрайство з гуманітарною допомогою в час, коли волонтери, підприємці та прості громадяни віддають останні гроші для того, щоб наші захисники мали все необхідне для нищення ворога – це те саме мародерство. Усі матеріали за цим випадком вже скеровані до правоохоронних органів. Впевнені, що вони знайдуть спосіб притягнути шахраїв до відповідальності", - повідомили в міській раді Малина.

Мешканців Житомирщини просять не вірити шахраям та одразу повідомляти про випадки фейкових зборів коштів для "допомоги" військовим у поліцію. Наголошується, що для допомоги ЗСУ існують реальні та офіційні рахунки відповідних благодійних фондів та волонтерських організацій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині затримали псевдоволонтерів, які "шикували" на зібрані кошти.

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