На Житомирщині шахраї збирали гроші для "підтримки" Збройних Сил України. Зловмисники надсилали підприємцям Малинської громади листи від імені мера та просили "допомогти" військовим.
Про це повідомляється на сторінці Малинської міської ради у Facebook.
Так, приватні підприємці Малинської громади отримали листи з проханням перерахувати на особистий рахунок в одному з банків кошти. Гроші просили нібито на підтримку ЗСУ.
"При чому цей лист надійшов на фейковому бланку від імені міського голови Олександра Ситайла. Цей документ є повністю сфальсифікованим. Також можливі дзвінки шахраїв з телефону за номером: (093)- 646-30-94.
Шахрайство з гуманітарною допомогою в час, коли волонтери, підприємці та прості громадяни віддають останні гроші для того, щоб наші захисники мали все необхідне для нищення ворога – це те саме мародерство. Усі матеріали за цим випадком вже скеровані до правоохоронних органів. Впевнені, що вони знайдуть спосіб притягнути шахраїв до відповідальності", - повідомили в міській раді Малина.
Мешканців Житомирщини просять не вірити шахраям та одразу повідомляти про випадки фейкових зборів коштів для "допомоги" військовим у поліцію. Наголошується, що для допомоги ЗСУ існують реальні та офіційні рахунки відповідних благодійних фондів та волонтерських організацій.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині затримали псевдоволонтерів, які "шикували" на зібрані кошти.