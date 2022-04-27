Дані передавав рідному брату, який ще у 2014 році перейшов на бік ворога і сьогодні працює у прокуратурі РФ.

На Житомирщині арештовано посадовця оборонного об'єкта за збір для ворога секретної інформації про бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

За словами правоохоронців, насамперед його цікавили таємні відомості щодо дислокації, а також ремонту та відновлення бойових можливостей військової авіації.

У СБУ зазначають, що затриманий за допомогою месенджерів передавав інформацію громадянам РФ, які "обґрунтовано підозрюються у причетності та контрольованості спецслужбами країни-агресора".

"Це - рідний брат фігуранта, який у 2014 році перейшов на бік ворога, а нині проходить службу у прокуратурі РФ, та колишній однокурсник", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що зібрані зрадником відомості становлять державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетних обстрілів військового аеродрому, зокрема, масштабів пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту.

Слідчі Управління СБ України в Житомирській області повідомили фігуранту кримінального провадження про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід - тримання під вартою.

"Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначає СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі затримали шпигуна, який з лютого 2022 року співпрацював з російськими окупантами. Він передавав інформацію про розташування та переміщення українських захисників на півдні країни.

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