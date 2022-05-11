Загалом на власні потреби два брати встигли витратити понад 2 млн грн.

На Тернопільщині затримали псевдоволонтерів, які "шикували" на отримані від людей кошти. Вони купували собі автомобілі, предмети розкоші та валюту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, два брати, уродженці Тернопільщини, із початком повномасштабної війни оголосили збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним силам України.

За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміум-класу, мобільні телефони останніх моделей.

Зокрема, придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони IPhone 13 ProMax та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн грн.

При цьому вони регулярно звітували у соцмережах про передачу допомоги військовим.

Як повідомили в поліції, частково за зібрані кошти підозрювані таки купували необхідні для бійців речі. Проте люди зауважили, що родина за час війни придбала для власного користування кілька іномарок, побутову техніку і планувала купити будинок.

У ході обшуків, проведених в помешканнях волонтерів, виявили позашляховики, дорогі мобільні телефони, павербенки, тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки, побутову техніку.

У підозрюваних вилучили 34 тис. доларів, майже 7 тис. євро, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та понад 200 тис. грн.

Організатора та його брата затримали працівники поліції Тернопільщини спільно із бійцями підрозділу тактико-оперативого реагування.

Вирішується питання про оголошення їм підозри відповідно до ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану).

Також слідство дасть оцінку діям знайомих та родичів затриманих, які теж були залучені до шахрайської схеми з привласнення наданих людьми коштів.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Житомирщині шахрай витратив 60 тисяч гривень волонтерської допомоги на розваги.

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