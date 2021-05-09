За словами блогера, усі затримані з Дніпра.

Правоохоронці затримали трьох людей за підозрою у розклеюванні провокаційних листівок на парканах будинків у Береговому. Листівки з погрозами угорцям були помічені тиждень тому, 3 травня.

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Про це у Facebook повідомляє блогер, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, інформацію підтвердили джерела у різних правоохоронних інституціях.

"Усі затримані – з Дніпра. Їх вирахували завдяки тому, що зловмисники попалися на камери відеонагляду, яких у Берегові чимало, використовували авто, для пересування, а також здійснили кілька дзвінків для координації. Іншими словами, скоріш за все працювали “дилетанти за наймом”...", - зазначив він.

За словами Тужанського, найближчими днями підозрювані будуть на Закарпатті, де їм обиратимуть запобіжний захід. Тоді ж буде оприлюднено всю інформацію щодо справи.

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У Берегові 2 травня невстановлені особи розклеїли листівки з погрозами українцям угорського походження, поліція відкрила провадження.

Слідчі поліції кваліфікували такі дії зловмисників за ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності, поєднані з погрозами. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Листівки були створені нібито українськими націоналістами - на синьо-жовтому тлі, з використанням радикальних формулювань. Втім, у тексті допущено декілька помилок.

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Автор: Дмитро Захаров