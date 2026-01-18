'Підривають відносини': вісім країн НАТО розкритикували тарифний шантаж Трампа

Вісім країн-членів НАТО заявили про солідарність з Данією та народом Гренландії.

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія вважають, що погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа "підривають трансатлантичні відносини". Про це йдеться у спільній заяві країн, яка опублікована на сайті німецького уряду.

"Загрози введення тарифів підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми будемо і надалі діяти одностайно і скоординовано в нашій відповіді. Ми віддані захисту нашого суверенітету", - сказано в заяві.

Також 8 країн-членів НАТО заявили про солідарність з Данією і народом Гренландії. Вони підкреслили, що готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету і територіальної цілісності.

"Як союзники по НАТО, ми прихильні зміцненню безпеки в Арктиці. Це спільний трансатлантичний інтерес. Навчання "Arctic Endurance", координовані Данією і проведені спільно з союзниками, є відповіддю на необхідність посилення безпеки в Арктиці. Навчання не становлять загрози для кого-небудь", - додали країни-члени НАТО.

Трамп ввів мита проти країн НАТО через Гренландію - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати вводять додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти американської анексії Гренландії. За його словами, США протягом багатьох років фактично субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави.

Також Трамп озвучив тезу про те, що Китай і Росія нібито хочуть забрати Гренландію собі, а Данія нічого не може з цим вдіяти. За словами Трампа, тільки США під його особистим керівництвом здатні захистити острів.

Президент США анонсував введення додаткових мит у розмірі 10% на весь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Нові правила набудуть чинності з 1 лютого, а з 1 червня це мито буде підвищено до 25%.

