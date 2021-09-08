Мати й батько жорстоко били хлопчика, поки той плакав від болю та страху.

В Одесі на камери відеоспостереження в одному з житлових кварталів міста потрапило жорстоке виховання маленької дитини. Батьки по черзі лупцювали хлопчика. Спочатку батько сильно бив сина по сідницях, а потім додала болю ще і його мама.

Про жахливий інцидент повідомили у Telegram-каналі "Одеса як вона є".

На відео можна побачити, як батьки разом зі своїм маленьким сином повертаються додому. Чоловіку щось дуже не сподобалося, тому він поставив великі пакети на землю та почав "виховувати" малюка. Батько сильно бив сина, а той тільки і міг, що плакав від болю та страху.

Мати дитини спокійно дивилася на "спартанське виховання" дитини та просто чекала, поки її чоловік закінчить лупцювати дитину і вони разом зайдуть у під'їзд.

Читайте такожПід Києвом 8-річний хлопчик пішов з дому, отримавши дві двійки у школіНа цьому знущання з маленького хлопчика не закінчилися. Коли батьки та їх син зайшли до ліфта, бити малюка почала матір. Дитина безпорадно плакала та нічого не могла зробити.

Увага! Відео містить насилля над маленькою дитиною!

Як зазначили автори відео, небайдужі свідки звернулися до поліції та вже написали заяву. Тепер інцидентом займається Служба у справах захисту дитини. Маленькому хлопчику, якого жорстоко лупцювали батьки, усього 1,8 року.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Херсоні нетверезий батько впустив 2-річного хлопчика під час танцю. У дитини забиття мозку.

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Автор: Поліна Кузенко