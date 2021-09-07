Підозрювані братимуть участь у процесі.

Сьогодні Малиновський районний суд Одеси повернув до зали засідань фігурантів справи про бунт у Південній виправній колонії (№51) у 2019 році, які раніше були видалені через публічне членоушкодження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі суду.

"Згідно з рішенням головуючого у справі обвинувачених повернули в зал судового засідання для особистої участі в судовому процесі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні був допитаний один зі свідків.

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У прес-службі нагадали, що в суді слухається кримінальне провадження щодо семи осіб, які, за версією слідства, є учасниками масових заворушень, що супроводжувалися насильством над людьми, знищенням майна, опором представникам влади, що призвело до тяжких наслідків.

Було паралізовано роботу колонії, пошкоджено та знищено майно на загальну суму понад 1 млн грн, травмовано 17 працівників адміністрації.

Справа про бунт в Одесі: що відомо

27 травня 2019 року в Південній виправній колонії (№51), розташованій в Одесі, стався бунт, що супроводжувався пожежею.

Поліція відкрила провадження за ст.392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

В'ячеслав Аброськін, який обіймав у той час пост першого заступника начальника Нацполіції України, заявив, що бунт стався за вказівкою "злодіїв у законі".

Керівництво Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції заявило, що заколот ініційований ув'язненими "негативної спрямованості" на чолі з так званим "смотрящим" за колонією. Також повідомлялося, що заколот був узгоджений з деякими ватажками кримінального світу в Одеському регіоні.

Після бунту колонію розформовано - близько 450 засуджених направлено в інші виправні установи країни.

Взимку 2020 року прокуратура повідомила про підозру сімом чоловікам, які брали активну участь у заворушеннях.

23 жовтня в Малиновському районному суді Одеси в залі засідань вони завдали собі поранення гострими предметами. Як виявилося, це було лезо, фрагмент якого один з обвинувачених проніс в ніздрі носа.

10 грудня членоушкодження повторили двоє обвинувачених у справі. Після цього суд прийняв рішення проводити слухання без участі всіх обвинувачених у справі.

Автор: Лариса Козова