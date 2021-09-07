Чоловік під час інциденту був напідпитку, дізналися журналісти.

У Суворовському районі Херсона в Таврійському мікрорайоні чоловік впустив 2-річного сина під час танцю. Хлопчик госпіталізований в дитячу обласну лікарню. У дитини діагностовано забиття головного мозку.

Інцидент стався в кафе, розташованому на проспекті 200-річчя Херсона, повідомляє "Типовий Херсон".

За його даними, чоловік був трохи напідпитку.

"...тато на підпитку вирішив розважити сина і розважитися сам – пішов з 2-річною дитиною на руках танцювати, і... впустив чадо. Фінал забави сумний – швидка допомога відвезла дитину в дитячу обласну клінічну лікарню...", – наголошується у матеріалі.

Медики підозрювали, що у дитини є ще одна серйозна травма – перелом кісток основи склепіння черепа. Стан хлопчика був тяжким.

Нагадаємо, в середині вересня 2019 року стало відомо про подібний випадок, він закінчився фатально.

ЗМІ дізналися, що два роки тому жінка впустила на свою одномісячну доньку мобільний телефон. Дівчинка потрапила в лікарню у травні 2019-го у стані коми, на її тілі знайшли гематоми й синці.

Новонароджена померла від тяжких тілесних ушкоджень 1 серпня того ж року.

В Україні передбачена відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дитини – це ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо людина вчинила таке правопорушення вперше, то їй загрожує попередження чи штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (становить 17 гривень).

Автор: Екатерина Присяжнюк