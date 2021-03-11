Кримінальне провадження за фактом зникнення дівчинки перекваліфіковане на умисне вбивство малолітньої дитини.

Попередньою причиною смерті 7-річної дівчинки на Херсонщині, яка зникла кілька днів тому, стало удушення.

Про це повідомляє Національна поліція України в Facebook.

"Під час візуального огляду поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто задушення", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що нині кримінальне провадження, відкрите раніше за фактом зникнення Марії Борисової, перекваліфіковане за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме - умисне вбивство малолітньої дитини.

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У поліції Херсонської області повідомили, що на "на тілі дівчинки виявлені також тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що малолітня стала жертвою статевого злочину".

Тіло дитини передане на експертизу.

"Наразі вживаються усі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного та обставин смерті дівчинки. Розслідування перебуває на контролі керівництва Нацполіції України та обласного відділення поліції", - йдеться у повідомленні.

Смерть 7-річної Марії Борисової: що відомо

Сьогодні, 11 березня, знайшли мертвою 7-річну жительку с. Щасливе Марію Борисову, пошуки якої тривали протягом чотирьох діб.

За відомостями поліції, 7 березня дівчинка грала з друзями біля місця свого проживання і зникла близько 17:30.

Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь тіло зниклої дівчинки.

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Автор: Надя Пришляк