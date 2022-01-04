Після розголосу відео видалили.

У Львові жінка справила потребу під пам’ятник українському діячу Степану Бандері, відеоряд супроводили піснею "Батько наш – Бандера".

Як свідчать відзняті кадри, інцидент, імовірно, стався ще торік, проте відео з’явилось у Facebook тільки у січні на сторінці користувача Олександра Андріяша.

Чоловік поширив відео зі сторінки користувачки Наталії Дерев’янко на Vimeo з підписом: "Червона сеча атакує провідника українського народу (неймовірне осквернення)".

На ролику жінка демонстративно знімає спідню білизну, сідає біля пам’ятника і справляє потребу. Весь цей час на тлі грає мелодія "Батько наш – Бандера".

Після розголосу відео з ресурсу видалили, а сама фігурантка скандалу перегляд своїх сторінок обмежила.

У своєму профілі в Facebook Дерев'янко поширила фотозйомку з групою "Воїни добра і світла", учасники якої відомі своїми неоднозначними провокаційними акціями. Один з членів організації пробував на камеру "зрушити з місця" пам’ятник Бандери.

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