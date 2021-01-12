Наслідки вандалізму в метро / Киев Оперативный Facebook
У Києві невідомі зловмисники пошкодили вікна у чотирьох потягах метро.
Про це повідомляється на сторінці столичної підземки у Facebook.
Інцидент стався з 19:00 до 19:30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" на Святошинсько-Броварській лінії.
"Ніхто з пасажирів не постраждав. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
На місце прибули правоохоронці / Киев Оперативный Facebook
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