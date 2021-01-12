Інцидент стався на "червоній" лінії столичної підземки.

У Києві невідомі зловмисники пошкодили вікна у чотирьох потягах метро.

Про це повідомляється на сторінці столичної підземки у Facebook.

Інцидент стався з 19:00 до 19:30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" на Святошинсько-Броварській лінії.

"Ніхто з пасажирів не постраждав. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован