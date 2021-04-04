Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Задорожній спровокував ДТП недалеко від міста Обухів Київської області.
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Obozrevatel.
ДТП сталася в неділю, 4 квітня, близько 12:40. Задорожній нібито не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду в попутному напрямку.
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Обидва водії отримали травми, їм була надана медична допомога без госпіталізації.
36-річний Микола Задорожній у 2019 році був обраний до Верховної Ради по округу №162 (Сумська область). Є членом комітету парламенту з питань бюджету.
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