ДТП спровокував нардеп Микола Задорожній.

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Задорожній спровокував ДТП недалеко від міста Обухів Київської області.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Obozrevatel.

ДТП сталася в неділю, 4 квітня, близько 12:40. Задорожній нібито не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду в попутному напрямку.

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Обидва водії отримали травми, їм була надана медична допомога без госпіталізації.

36-річний Микола Задорожній у 2019 році був обраний до Верховної Ради по округу №162 (Сумська область). Є членом комітету парламенту з питань бюджету.

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Автор: Денис Прядко