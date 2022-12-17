Зловмисник передавав майно, вкрадене у громадян, на потреби загарбників, зазначили в СБУ.

На Миколаївщині затримано чоловіка, який допомагав окупантам, перебуваючи на посаді "старости" у двох населених пунктах.

Зловмисником виявився місцевий житель одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, про це повідомила прес-служба СБУ.

"Він добровільно обійняв посаду "старости" у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими жителями. Перебуваючи на посаді, він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, цей місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків їхніх угруповань.

Встановлено, що він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту військової техніки РФ. Крім цього, він організував постачання питної води і харчових продуктів до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Після звільнення району зловмисник намагався сховатися й уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили його, встановили місце перебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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