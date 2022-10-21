Чоловік також показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали, такі домоволодіння загарбники розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Служба безпеки України затримала колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу Збройних сил України на Донеччині.

Як повідомляє СБУ, чоловік "здавав" ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

Крім того, він показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Зазначається, що такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

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"Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими стежками. Потім він намагався переховуватись від правосуддя. Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван. У СБУ уточнили, що отриману від нього інформацію агресори використовували для масових репресій проти місцевих жителів.

"Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру", - додали у відомстві.

Зрадники та колаборанти: що відомо про покарання для злочинців

Правоохоронці встановлюють особи усіх колаборантів та зрадників, які допомагають рашистам. Так, на Харківщині фермерка-депутатка "ОПЗЖ" віддавала окупантам зібраний врожай. Жінці вже повідомлено про підозру, вирішується питання про її арешт.

А на Київщині поліція затримала жителя Бучі, який допомагав окупантам шукати і вбивати учасників руху спротиву. Після відступу ворога колаборант вступив до українського добробата, щоб приховати свої злочини.

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