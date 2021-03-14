У Києві невідомий повідомив про замінування цирку та Міністерства культури.
Читайте такожУ Києві п'яний пасажир таксі під час поїздки загнав водієві ніж у грудиПро це пише Киев оперативный.
У поліцію повідомили, що в одній із будівель знаходиться людина з бомбою.
"Щойно надійшло анонімне повідомлення про замінування цирку та Міністерства культури. Каже, що в десь в залі є людина з бомбою. Схоже, що заявник має якісь неприязні стосунки із керівництвом цирку, оскільки його єдиною вимогою було - звільнити директора цирку", - йдеться у повідомленні.
Як пише OBOZREVATEL, правоохоронці евакуювали з будівлі 600 осіб. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.
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