Мовний скандал спалахнув у магазині верхнього одягу в Одесі. Клієнтів розгнівала українська мова продавця.
Відео інциденту опублікували на YouTube.
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«Ця мова – це телячий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, ми з вами домовлялися, як усі нормальні люди…», – почала одеситка. У цей час інший чоловік вже почав писати скаргу.
Сама ж продавець зауважила, що клієнти вільні обирати ту мову, якою їм зручно розмовляти, і що ніхто не змушує її переходити на українську.
«А спробуйте ви мене змусити! Чуєте?! Ви знаєте, хто був першими поселенцями у місті, знаєте?!», – заявила клієнтка. Однак історію Одеси вона викласти так і не встигла й продовжила тиснути.
«Звісно, ми маємо право! Ми не розуміємо, чому ми не маємо права у цьому вашому аспекті», – відповіла жінка.
Після образ жінка разом з чоловіком подалися геть.
Закон про мову в Україні
- 16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
- Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
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