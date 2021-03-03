16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Мовний скандал спалахнув у магазині верхнього одягу в Одесі. Клієнтів розгнівала українська мова продавця.

Відео інциденту опублікували на YouTube.

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«Ця мова – це телячий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, ми з вами домовлялися, як усі нормальні люди…», – почала одеситка. У цей час інший чоловік вже почав писати скаргу.

Сама ж продавець зауважила, що клієнти вільні обирати ту мову, якою їм зручно розмовляти, і що ніхто не змушує її переходити на українську.

«А спробуйте ви мене змусити! Чуєте?! Ви знаєте, хто був першими поселенцями у місті, знаєте?!», – заявила клієнтка. Однак історію Одеси вона викласти так і не встигла й продовжила тиснути.

«Звісно, ми маємо право! Ми не розуміємо, чому ми не маємо права у цьому вашому аспекті», – відповіла жінка.

Після образ жінка разом з чоловіком подалися геть.

Закон про мову в Україні

16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: УНІАН