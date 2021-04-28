Резервуар розташований на території колишніх очисних споруд, постраждалих діставали рятувальники.

Поблизу міста Сміла Черкаської області у 5-метровому бетонному резервуарі, заповненому на метр водою, опинилися хлопчик, чоловік і собака.

Читайте такожНа Львівщині водія на екскаваторі живцем поховало в кар'єрі (фото)Як розповіли у прес-службі МВС, резервуар розташований на території колишніх очисних споруд.

"З'ясувалося, що хлопець 2008 року народження гуляв із друзями та собакою, той впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік 1983 року народження, який спробував допомогти хлопцю вибратися з пастки, в результаті також опинився в резервуарі", - розповіли правоохоронці.

За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню. Постраждалих з ознаками переохолодження передали медикам.

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Автор: Катерина Комолова