Його підозрюють в аналогічних злочинах.

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі зґвалтування 13-річної дівчинки.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Чернігівській області.

За словами керівника сектору Юлії Ковтун, про злочин поліцейським повідомили родичі дівчинки. Вони розповіли, що 28 липня незнайомий чоловік запросив дитину до себе додому, де почав її бити та намагався зґвалтувати, дівчинці вдалося втекти.

На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, додаткові сили з числа оперативників та слідчих, а також рота поліції особливого призначення.

Читайте такожПідліток зізнався у вбивстві 6-річної дівчинки на Харківщині - ЗМІЗазначається, що на вікнах будинку правопорушника була наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині приміщення.

"На прохання поліції відкрити двері чоловік категорично відмовився, фактично здійснивши барикадування. Зрештою, поліцейські увійшли в приміщення із залученням спецпідрозділу та затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Крім цього, поліція отримала інформацію, що вказує на причетність підозрюваного до низки аналогічних злочинів. Наразі ці дані перевіряються.

Розпочато розслідування у провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (незалежно від її добровільної згоди). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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Автор: Ірина Синельник