Зловмисники поїли людей алкоголем, переписували на себе їхнє житло, а потім труїли.

На Чернігівщині затримано двох чоловіків, які труїли пенсіонерів та людей з інвалідністю, щоб отримати їхнє житло.

Як повідомляє поліція області, вони роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а потім давали господарям смертельну дозу отрути.

"44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна", - розповіли правоохоронці.

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Оперативники та слідчі викрили організаторів злочинної схеми та запобігли вбивству 66-річного чернігівця, який має інвалідність по зору. Їх затримано.

Під час обшуків у фігурантів вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодіючі пігулки, низку паспортів громадян і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Їм оголошено про підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також проводиться розслідування щодо скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Вінниці Mercedes збив двох дівчат на "зебрі" - деталі

У Вінниці 16 січня 22-річний водій, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes, збив двох дівчат, які переходили дорогу на пішохідному переході. Постраждалі з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

Водія було затримано. Розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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