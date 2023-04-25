ДБР розслідує факт загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.
24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро, повідомляє прес-служба відомства.
За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців.
Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України – порушення правил кораблеводіння. У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.
Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків. Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.
Загибель військовослужбовців в Україні
Під час бойових дій загинув колишній народний депутат Олег Барна. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Деталей він не повідомив. Однопартійці Олега Барни пишуть, що він воював на Донбасі, в піхотних військах. Олегові Барні було 55 років, у нього залишилася дружина та двоє синів.