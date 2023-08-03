Нині постраждалі перебувають у лікарні.

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, який пʼять днів катував жінку з двома дітьми. Увесь цей час він не випускав їх з будинку.

Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, поліцейські затримали 46-річного мешканця Коропської громади. Він упродовж п’яти діб знущався над своєю співмешканкою, її 12-річним сином та 11-річною дочкою.

"Близько опівночі 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера Коропської громади, яка розповіла, що до неї прийшла місцева мешканка з двома дітьми. На тілі жінки та її дітей були численні тілесні ушкодження і сліди катування", – зазначили в поліції.

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Постраждала розповіла, що кілька днів тому вони з дітьми проходили повз двір сусіда. Діти дотягнулися через паркан і зірвали 4 персики з сусідського дерева. Вдома про це дізнався її нетверезий співмешканець і вирішив покарати дітей. Розлючений чоловік побив дітей, а потім і їхню матір.

"Упродовж кількох днів кривдник продовжував вживати алкоголь, не випускав з будинку жінку з дітьми та всіляко знущався з них: жорстоко бив, ображав, самостійно поголив їм волосся на голові", – повідомили в поліції. Телефон у жінки зловмисник відібрав. Лише в ніч на 3 серпня вони змогли втекти з будинку і звернутися до фельдшерки.

Нині жінка з дітьми перебувають у лікарні, з ними працюють психологи та співробітники ювенальної превенції. Ця родина не перебувала на обліках поліції. Раніше заяв чи скарг на співмешканця від жінки не надходило.

Зловмисника поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині слідчі поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури кваліфікують дії зловмисника за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Домашнє насильство – інші новини

30 липня на Чернігівщині поліція затримала чоловіка, який убив 40-річну співмешканку. Жінка неодноразово заявляла про домашнє насильство, але це не давало результату. Суд замість адміністративного арешту оштрафував чоловіка.

Водночас на Одещині судили чоловіка, який катував свого 5-річного пасинка. Він проведе у вʼязниці понад 7 років. У прокуратурі повідомили, що зловмисника "дратували" дефекти мови дитини його співамешканки та схожість на померлого батька.

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