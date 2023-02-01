Вихователька будинку на Фастівщині, де виховувалися 19 дітей, катувала малечу.
Як розповів голова ГУНП Київської області Андрій Нєбитов, в однієї з дівчат, що виховувалися тут, виявили січені рани.
"Вихователька будинку на Фастівщині, де опікувались дітьми, замість того аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше. Всі 19 дітей даного закладу вилучені і знаходяться в лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події", – зазначив він.
За словами Нєбитова, зараз 51-річна вихователька, уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд.
"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", – наголосив він.
Трагедія в дитячому садочку в Броварах на Київщині
18 січня поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей. Серед них – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.
Крім цього, внаслідок інциденту загинули четверо дітей, травмовані одинадцять дітей.