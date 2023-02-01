Всі 19 дітей, яких вона виховувала, знаходяться в лікарні.

Вихователька будинку на Фастівщині, де виховувалися 19 дітей, катувала малечу.

Як розповів голова ГУНП Київської області Андрій Нєбитов, в однієї з дівчат, що виховувалися тут, виявили січені рани.

"Вихователька будинку на Фастівщині, де опікувались дітьми, замість того аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше. Всі 19 дітей даного закладу вилучені і знаходяться в лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події", – зазначив він.

Відео дня

За словами Нєбитова, зараз 51-річна вихователька, уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд.

"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", – наголосив він.

Трагедія в дитячому садочку в Броварах на Київщині

18 січня поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей. Серед них – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Крім цього, внаслідок інциденту загинули четверо дітей, травмовані одинадцять дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: