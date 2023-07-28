Рецидивіста дратували дефекти мови дитини та схожість на померлого батька.

Новини Одеси дуже цікаві - понад 7 років тюрми отримав чоловік, який катував свого 5-річного пасинка.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, катував дитину раніше неодноразово судимий чоловік, який мешкав з матір’ю потерпілого. Встановлено, що приблизно з середини липня до початку серпня 2020 року, цей житель Одеси катував 5-річного сина співмешканки - залякував та жорстоко бив.

"Так, горе-вітчим, нібито "виховуючи" хлопчика, бив його шкіряним ременем з металевою пряжкою, кожні 2-3 дні примушував стояти в кутку безперервно протягом чотирьох годин. Також залишав в кутку на всю ніч, внаслідок чого дитина вимушена була спати на підлозі", - розповіли у прокуратурі.

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Крім того, зловмисник бив малечу ногами та, бувши роздратованим, підняв хлопчика та кинув на підлогу, внаслідок чого малолітній втратив свідомість та у нього почалися судоми. Щоб привести дитину до тями, вітчим відніс його до ванної кімнати, де поливав холодною водою.

Внаслідок таких злочинних знущань дитина отримала струс головного мозку та численні гематоми голови.

Наразі суд визнав його винним у катуванні малолітньої дитини (ч.ч. 1, 2 ст. 127 КК України) і засудив до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, подія сталася у Київському районі міста. Фігурант - уродженець Луганської області, 1983 року народження.

"Рецидивіст знущався з дитини за те, що той неправильно вимовляв слова (дефект мови). Морально принижував 5-річного хлопчика, примушував битися головою об стіну, підіймав над головою та кидав об підлогу, бив ногами в пах... Знущався, в тому числі тому, що дитина була дуже схожа зовнішньо на свого померлого батька", - розповів правоохоронець.

За його словами, мати дитини протистояти чоловікові нібито боялася, бо сама систематично страждала від його жорстокості. Водночас, слідство з’ясувало, що вона бачила катування та нічого не робила, щоб це попередити.

Про те, що сталося узнала бабуся дитини, коли малечу віддали їй на гостини. Зокрема, коли у неї вдома хлопчик почав їсти, то відразу почав блювати, а потім втратив свідомість. Тоді бабуся побачила на його тулубі, зокрема, у паху та на сідницях, страшенні синці, на голові було вирвано шматок волосся. Жінка відразу звернулася за медичною допомогою.

У хлопчика є сестра, яка бачила катування, але була залякана та відразу боялася розповісти бабусі жахливі подробиці. За словами джерела, діти тривалий час перебували у бабусі, а катування сталися, коли матір взяла їх до себе. Правоохоронець додав, що хлопчик через катування потребував урологічної операції.

Цікаві новини Одеси - сьогодні це варто знати

Раніше УНІАН писав, що в Одеській області 14 років тюрми отримав чоловік, який кілька років ґвалтував двох дітей своєї співмешканки. Встановлено, що з 10-річного віку своєї падчерки, він систематично вчиняв проти неї сексуальне насильство.

Психологічно тиснув на дитину та наказував не розповідати про це матері, бо та помре. Також злочинець зґвалтував 14-річного брата дівчинки.

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