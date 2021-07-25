Постраждалих немає, причини пожежі встановлюються

На Чернігівщині згоріло пшеничне поле площею 55 га.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.

Згідно з інформацією, близько 16:15 поблизу с. Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені.

О 17:55 пожежу локалізовано на площі 55 га, о 19:13 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

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На гасіння залучались 13 осіб та чотири одиниці техніки.

Причини пожежі встановлюються.

Рожеві калюжі на полі у Рівненській області

22 липня на сільгоспугіддях поблизу Рівного виявили калюжі з рожевою водою. Фахівці провели забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для аналізів.

23 липня було повідомлено, що фахівці встановили походження калюж з рожевою водою на сільгоспугіддях поблизу Рівного. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рожева рідина - це препарат "Префект". Він діє на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні.

Експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки, де було виявлено розлив рожевої рідини, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки - 0,003 мг/м3 (ГДК - 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,4 мг/м3).

Загрози для людей немає, наголосили у ДСНС.

Поліція Рівненщини відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель в полі поблизу села Колоденка, де було виявлено рожеві калюжі.

Автор: Ірина Синельник