Протягом року 60-річна мати та 64-річний батько терпіли знущання та образи від власного сина, який вчиняв сварки та бійки, вимагаючи гроші на горілку.

У Кам`янському правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство відносно своїх батьків.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області в Facebook.

Протягом року 60-річна мати та 64-річний батько терпіли знущання та образи від власного сина, який вчиняв сварки та бійки, вимагаючи гроші на горілку.

"37-річний чоловік неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, також стосовно кривдника застосовувалися спеціальні заходи у вигляді винесення термінового заборонного припису. Це зупиняло чоловіка на деякий час, однак потім він знову продовжував ображати батьків. Зрештою життя пенсіонерів у власному будинку стало нестерпним, і після чергових знущань мати звернулась із заявою до Південного відділення поліції. За фактом домашнього насильства було відкрито кримінальне провадження", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що 22 січня за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: УНІАН