На території полігону побутових відходів горить сміття на площі 500 кв. метрів.

У Дніпропетровській області триває ліквідація пожежі на території Павлоградського полігону побутових відходів.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інформація про пожежу на території сміттєзвалища, що поблизу селища Богуслав, надійшла о 06:32.

На місці вогнеборці встановили, що на території полігону побутових відходів горить сміття на площі 500 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 09:36, ліквідація триває.

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Автор: Світлана Закелова