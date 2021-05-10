Пожежа на сміттєзвалищі у Дніпропетровській області / фото dsns.gov.ua
У Дніпропетровській області триває ліквідація пожежі на території Павлоградського полігону побутових відходів.
Як повідомили у прес-службі ДСНС, інформація про пожежу на території сміттєзвалища, що поблизу селища Богуслав, надійшла о 06:32.
На місці вогнеборці встановили, що на території полігону побутових відходів горить сміття на площі 500 кв. метрів.
Пожежу локалізовано о 09:36, ліквідація триває.
Фото dsns.gov.ua
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