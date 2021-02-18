На Дніпропетровщині чоловік та жінка загинули, провалившись під лід.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.
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Як зазначається, перетинаючи річку Кам’янка у однойменному селі Апостолівського району, провалились під кригу дві особи.
По прибуттю до місця виклику співробітники Служби порятунку встановили, що у водоймищі на відстані десяти метрів від берега знаходиться два тіла.
Фахівці за допомогою гумового човна, багра, сокири та рятувальної мотузки витягнули з-під криги тіла загиблих та доправили до берега.
"Загиблими виявилися жінка та чоловіка, 1961 та 1962 років народження відповідно", - йдеться у повідомленні.
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