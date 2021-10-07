Поліція вважає, що пожежу влаштували навмисно, тепер правоохоронці шукають винних.

На Харківщині у місті Балаклія сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 5 гектарів сухостою. Пожежники приборкували полум'я сім годин, їм допомагали лісники та військові.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Пожежа у місті Балаклія спалахнула 6 жовтня. Вогонь був таким сильним, що у деяких квартирах, які знаходилися неподалік від охоплених полум'ям сухостоїв, навіть плавилися балкони. Усе місто було оповите димом.

Рятувальникам було важко впоратися з пожежею. Вогонь швидко поширювався, а вітер тільки допомагав полум'ю охоплювати все більше територій.

Читайте такожУ Балаклії сталась масштабна пожежа, вогонь майже дістався будинків (фото, відео)У ДСНС Харківської області повідомляли, що під час пожежі існував великий ризик розповсюдження полум'я на житловий сектор. Вогонь гасили не тільки пожежники. До них приєдналися військові та лісники. За сім годин полум'я таки вдалося загасити.

Поліція вважає, що пожежа сталася внаслідок умисного підпалу. Наразі правоохоронці шукають палія та усіх причетних до інциденту.

Мешканці міста були дуже налякані. Чорний дим було видно багатьом людям з різних районів Балаклії. Деякі навіть пригадали події 2018 року, коли на території військового арсеналу міста сталася масштабна пожежа. Тоді вогнеборцям знадобилося аж п'ять днів аби повність загасити полум'я.

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Автор: Поліна Кузенко