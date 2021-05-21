Він також у 2014-2016 роках був бойовиком так званої «ЛНР».

На Хмельниччині контррозвідники Служби безпеки України викрили агента російських спецслужб, який збирав дані про Збройні сили України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2014-2016 роках вказаний чоловік був активним учасником НЗФ так званої «ЛНР». У 2021 році він переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі.

«Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві чоловік зірвав прапор України з будівлі й потрапив на відео: йому вручили підозруАгента затримано під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська