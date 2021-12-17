Поліцейські затримали його через годину після втечі.

Затримано підсудного, який сьогодні під час конвоювання його до суду напав на конвой і втік з-під варти на Київщині.

Про це повідомляє очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожНа Одещині почали розслідування за фактом розстрілу собак на дачі пенсіонера"Щойно в Броварах затримали 31-річного уродженця Полтавщини, якого сьогодні доставляли на судове слухання до Броварського міськрайонного суду. Під час виводу підсудного з автозаку, зловмисник вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу та втік. Втім, насолоджуватись свободою довелося лише годину, гарячим слідом втікача затримали," - повідомив Нєбитов.

Також Нєбитов зазначає, що нападник раніше неодноразово був судимий за вчинення крадіжок і перебував у СІЗО. Тепер підсудний буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти.

Нагадаємо, раніше у ході спецоперації у Києві співробітники Служби безпеки України знешкодили осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

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Автор: Дмитро Хилюк