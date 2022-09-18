Немовля померло від сепсису, також медики встановили низку хвороб, які виникли у дитини через системний недогляд.

На Кіровоградщині судитимуть жінку за невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до смерті її 5-місячного немовляти.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Знам'янської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, встановлено, що на початку 2022 року немовля було госпіталізоване у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні, де померло від сепсису. Лікарі не змогли врятувати дитину, оскільки матір звернулась за допомогою занадто пізно. Крім цього, медики діагностували у 5-місячного немовляти низку хвороб, які виникли через недогляд з боку матері.

"Між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов'язків по догляду за дитиною встановлено прямий причинний зв'язок", – зазначили в прокуратурі.

Горе-матері загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку. У вогні живцем згоріло немовля. Дитина 2022 року народження перебувала у будинку без нагляду батьків.

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