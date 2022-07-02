Рятувальники боролися з вогнем майже дві години.

У Павлограді Дніпропетровської області сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у соціальній мережі Facebook.

"На одному з промислових підприємств Павлограда виникла пожежа. Рятувальники вже загасили пожежу. Боролися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці працює комісія - фахівці з'ясовують причини загоряння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 липня, міська рада Павлограда заявила про "прильот" у місті. За свідченнями очевидців, у місті стався потужний вибух, було видно стовп густого диму.

Крім того, вночі окупанти знищили інфраструктурний та промисловий об'єкт на Дніпропетровщині, є один постраждалий. Також ночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.

Як повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, вночі по Дніпру було 7 "прильотів" внаслідок ворожого обстрілу.

"Надскладна ніч з неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області. 7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала", - зазначив він.

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