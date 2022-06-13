Двом людям вдалося врятуватися.

У Кіровоградській області у ставку затонула автівка, у якій перебували п'ятеро людей. Загинули дві жінки та дитина.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних подій у Кіровоградській області у соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на ставку в селі Мартоноша Новомиргородської ОТГ Новоукраїнського району. О 16:01 про це повідомили місцевим рятувальникам.

Трьом людям вдалося вибратися з затонулої автівки, однак одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились в автомобілі.

Тіла загиблих людей зі ставку дістали робітники особового складу водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області.

Повідомляється, що інцидент класифікують як надзвичайну ситуацію соціального характеру місцевого рівня.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з моста легковий автомобіль, в якому перебували люди.

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